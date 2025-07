Jön a pécsi buszos sztrájk: ezek a járatok közledeknek majd vasárnap és hétfőn

A Tüke Busz közzétette az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet a vasárnapra és a hétfőre tervezett autóbusz-vezetői sztrájk idejére. A társaság ezzel törvényi kötelezettségének tett eleget. A sztrájkkal érintett napokon is prioritásként kezelik a város ipari parkjaiban működő, illetve a kiemelt foglalkoztatók dolgozóinak a műszakváltásokhoz igazodó munkába- és hazajutását.



A kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok közül a 20-as, 21-es, 121-es járatok (Hőerőmű-Finn utca ipari park), a déli ipari park esetében az 51-és 52-es járatok, illetve a nyugati városrész ipari létesítményeit érintő 25-29-es járatok a műszakváltásokhoz igazodóan lehetőség szerint minden esetben közlekedni fognak.

Július 27-én, vasárnap a normál menetrendben 1111 járat közlekedne. A sztrájkmenetrendben 1099 járat indításával (a normál menetrendhez képest összesen 12 járattal kevesebbel) biztosítható az elégséges szolgáltatás.

Július 28-án, hétfőn a normál menetrend szerint 1535 járat indulna, a sztrájkmenetrendben 1094 járat indításával (a normál menetrendhez képest összesen 441 járattal kevesebbel) biztosítható az elégséges szolgáltatás.

Kiemelt cél, hogy az utasokat minden lehetséges felületen pontos információkkal lássák el.

Ennek érdekében: minden buszmegállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyeznek ki, amelyen az ügyfélszolgálat telefonszámát (hívható: hétfőtől-péntekig 72/510-992), a diszpécserszolgálat telefonszámát (hívható: a 72/224-654-es számon) és a cég weboldalának címét is feltüntették;

a sztrájkmenetrendet közzétették a társaság honlapján: https://mobilitas.biokom.hu/docs/20250727_sztrajkmenetrend.pdf

továbbá a Google térképalkalmazás útvonaltervezőjét is frissítették a sztrájkmenetrenddel és figyelemfelhívással, így azok is pontosan meg tudják tervezni utazásukat, akik ezt az alkalmazást használják.

Fontos tudni, hogy a TükeBuszON+ applikáció a sztrájkmenetrend információs tartalmát nem követi le, ezért a felhasználókat arra kérik, hogy ezen a két napon a társaság honlapját figyeljék a pontos menetrendi információkért.