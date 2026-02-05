Autószalon épületébe csapódott egy autó Pécsett

Egy autószalon épületének ütközött és megrongálta az, valamint a benne lévő járműveket egy személygépkocsi Pécsen, a Siklósi úton csütörtökön délelőtt.

A város hivatásos tűzoltóit riasztották a balesethez.

A raj áramtalanította az autót, amelyből egy embert kiemeltek a mentők.