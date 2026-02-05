Autószalon épületébe csapódott egy autó Pécsett
2026. február 05. csütörtök 10:24
Egy autószalon épületének ütközött és megrongálta az, valamint a benne lévő járműveket egy személygépkocsi Pécsen, a Siklósi úton csütörtökön délelőtt.
A város hivatásos tűzoltóit riasztották a balesethez.
A raj áramtalanította az autót, amelyből egy embert kiemeltek a mentők.
Forrás: Katasztrófavédelem
