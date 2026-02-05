Indul a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első részletének kézbesítése
2026. február 05. csütörtök 11:52
Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.
MTI
