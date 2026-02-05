A komlói kapitányság munkatársa lett az Év Iskolarendőre
2026. február 05. csütörtök 15:40
Baranyából Nagy János Tamás rendőr százados kapta az Év Iskolarendőre címet a XI. Iskolarendőri Szakmai Napon.
A százados immár negyedik éve dolgozik a komlói iskolák biztonságáért, koordinálva a teljes térség iskolarendőri feladatait.
Munkája a diákok és az intézmények közötti közvetlen kapcsolaton és a megelőzésen alapul.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A komlói kapitányság munkatársa lett...
- Párás, ködös éj után borús napunk...
- Február 16-ig lehet jelentkezni a...
- Durván emelkedik az influenzások száma
- Autószalon épületébe csapódott egy...
- Indul a 13. havi nyugdíj és a 14....
- Nem a Csele-patakban, hanem a...
- Csaknem 800 ezer magyar turista...
- Csak a Szársomlyón nyílik ez a virág!...
- Várhatóan nem emelkedik a...