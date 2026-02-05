A komlói kapitányság munkatársa lett az Év Iskolarendőre

Baranyából Nagy János Tamás rendőr százados kapta az Év Iskolarendőre címet a XI. Iskolarendőri Szakmai Napon.

A százados immár negyedik éve dolgozik a komlói iskolák biztonságáért, koordinálva a teljes térség iskolarendőri feladatait.

Munkája a diákok és az intézmények közötti közvetlen kapcsolaton és a megelőzésen alapul.