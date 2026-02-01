Csak a Szársomlyón nyílik ez a virág! Nézze meg!
A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban - ez utóbbiak közé tartozik a fokozottan védett magyar kikerics.
A fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal szakvezetéses túrát a Nagyharsányi Szoborparktól.
A Szársomlyó csúcsára a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal indít garantált szakvezetéses túrát a Nagyharsányi Szoborparktól egyéni turistáknak és csoportoknak, egész évben folyamatosan.
Január-február folyamán - a magyar kikerics virágzása idején - a túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
A hétvégi napokon a tapasztalatok szerint nagyon sok érdeklődő érkezik, ezért a közelben lakók számára javasoljuk a szerdai, csütörtöki és a pénteki túranapokat.
Információ:
Indulás helye: Nagyharsányi Szoborpark
Időpont: szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 10:00 óra
A túra hossza: kb. 5 km,
A túra időtartama: 3 óra
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.
A túra résztvevői ingyenesen tekinthetik meg a Szoborparkot!
