Mától már 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni
2026. február 01. vasárnap 10:21
A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap közleményben az MTI-t.
A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja - tette hozzá a minisztérium.
A közlemény szerint a bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes készpénzhozzáférés jogszabály adta lehetőségét. Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra.
Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is. Mindezt a kormány a családok védelme érdekében szigorúan ellenőrizni fogja - fűzték hozzá.
A kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ország teljes területén, lakóhelytől függetlenül, minden magyar ember számára egyenlő feltételek mellett biztosított legyen, vagyis, hogy minden településen legyen ATM - közölte a minisztérium.
