Hargitai János: az összes országgyűlési képviselő benyújtotta a vagyonnyilatkozatát
2026. február 01. vasárnap 09:38
A 2026. január 31-i határidőig az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók eleget tettek - a 2025. december 31-én fennálló vagyoni állapotra vonatkozó - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek - közölte Hargitai János, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke.
A közlemény emlékeztet: az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig tesznek vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.
Az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló saját vagyonnyilatkozata nyilvános, 2026. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) a képviselő, illetve a szószóló neve alatt - áll a közleményben.
A bizottsági elnök közölte azt is: eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek azok a vezető tisztségviselők is, akik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint nyilatkoznak: az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei; a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai; a Költségvetési Tanács elnöke; a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke és tagjai; a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese; a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai; a Médiatanács elnöke és tagjai; valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei.
A tisztségviselők esetében is nyilvános a saját vagyonnyilatkozat, 2026. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján, a tisztségviselő neve alatt - tudatta a mentelmi bizottság elnöke.
