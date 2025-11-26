Címvédőként készül Baranya válogatottja az újabb megméretésre

MLSZ Amatőr Bizottsága a 2025. évben ismét kiírta a Területi Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornáját, melynek címvédője Baranya Vármegye Amatőr Labdarúgó Válogatottja.

A Torna regionális selejtezőinek küzdelmére 2025. december 6-7-én kerül sor Balatonlellén.

A Baranya Vármegyei Amatőr Válogatott felkészülési programja:

- november 25. edzés 18:30 Mohács

- november 27. edzés 18:30 Mohács

- november 29. edzőmérkőzés egymás között

- december 02. edzés 18:30 Mohács

- december 04. edzés 18:30 Mohács

- december 06-07. Torna Balatonlelle



Baranya Vármegyei Amatőr Válogatott bővített játékoskerete:

