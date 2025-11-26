Címvédőként készül Baranya válogatottja az újabb megméretésre
2025. november 26. szerda 11:19
MLSZ Amatőr Bizottsága a 2025. évben ismét kiírta a Területi Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornáját, melynek címvédője Baranya Vármegye Amatőr Labdarúgó Válogatottja.
A Torna regionális selejtezőinek küzdelmére 2025. december 6-7-én kerül sor Balatonlellén.
A Baranya Vármegyei Amatőr Válogatott felkészülési programja:
- november 25. edzés 18:30 Mohács
- november 27. edzés 18:30 Mohács
- november 29. edzőmérkőzés egymás között
- december 02. edzés 18:30 Mohács
- december 04. edzés 18:30 Mohács
- december 06-07. Torna Balatonlelle
Baranya Vármegyei Amatőr Válogatott bővített játékoskerete:
