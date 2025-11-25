Nagyon sokba fájt ez a Baranyában készült fotó egy autósnak
2025. november 25. kedd 14:51
A rendőrök a napokban Sásd és Vásárosdombó között vontak intézkedés alá egy autóst, aki a megengedett 90 km/h helyett 160 km/h-val közlekedett.
A mutatványért cserébe 140 ezer forint bírságot szabtak ki a sofőrnek, valamint 6 előéleti pontot is kapott.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagyon sokba fájt ez a Baranyában...
- Kegyetlen emberölés elkövetőjét...
- Akadozik a jegyértékesítés a MÁV...
- Új tiszttel bővült a baranyai...
- Európa legjobb egészségügyi...
- Amikor a harangokat is elnémították...
- Szerdán délutánig mindenhol megszűnik...
- Minden idők egyik legrosszabbja az...
- A Pécsi Egyházmegye ministránsai...
- Téli szünet kezdődik a népszerű...