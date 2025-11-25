Nagyon sokba fájt ez a Baranyában készült fotó egy autósnak

A rendőrök a napokban Sásd és Vásárosdombó között vontak intézkedés alá egy autóst, aki a megengedett 90 km/h helyett 160 km/h-val közlekedett.

A mutatványért cserébe 140 ezer forint bírságot szabtak ki a sofőrnek, valamint 6 előéleti pontot is kapott.