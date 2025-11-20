Baranyában bukott le sokadszor a vezetéstől eltiltott jogász
2025. november 20. csütörtök 09:48
A Pécsi Járási Ügyészség járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette miatt emelt vádat egy budapesti jogász ellen, akit korábban már többször eltiltottak a vezetéstől, ennek ellenére továbbra is vezetett.
A vádirati tényállás szerint a férfit korábban több bíróság is eltiltotta a közúti járművezetéstől különböző időtartamokra.
A férfival szemben a bíróságok kezdetben az eltiltás mellett pénzbüntetést, majd a későbbiekben két alkalommal felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki.
A férfi ezen eltiltások és bírósági ítéletek ellenére továbbra is vezetett személygépkocsit.
2025 júliusában a férfi Orfű belterületén vezette a személygépkocsit, amikor a rendőrök igazoltatták. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a férfi járművezetés eltiltás hatálya alatt áll.
Az elkövető cselekménye a járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett megállapítására alkalmas, mely bűncselekményt a törvényhozó három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
