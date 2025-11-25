A Pécsi Egyházmegye ministránsai számára szerveztek találkozót

A Pécsi Egyházmegye egyházközségeiből mintegy 100 ministráns gyermek vett részt a november 22-én megtartott programon, melyre ellátogatott Felföldi László püspök is, aki az efezusi levélben szemléltetett, a hit védelmére szolgáló „öltözet" darabjait mutatta be a fiúknak.

Összesen 100 ministráns és kísérőik vettek részt a programon, akik az egyházmegye számos plébániájáról érkeztek: Pécsről, Dombóvárról, Szekszárdról, Hőgyészről, Bátaszékről, Őcsényről, Regölyről, Szászvárról, Komlóról, Szigetvárról, Tolnáról, Sásdról, Olaszról, Mohácsról és Mágocsról.

A remény bajnokai tematikára épülő, öt állomásból álló feladatokon keresztül az egyházmegyei ministránskupáért folyt a küzdelem, majd pedig Felföldi László püspök atya érkezett a találkozóra, aki Szent Pál személyén keresztül mutatta be a hőst, a bajnokot. A 13. apostol az efezusi levélben írja le a hit védelmét jelentő öltözetet, melyben a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, az igazságosság öve, a megigazulás páncélja, a lélek kardja és a készség saruja jelenik meg. Közülük is a készséget emelte ki a püspök, amely, mint mondta, a kitartást és a megingathatatlanságot is jelképezi.

A finom ebéd után a szászvári várat tekintették meg a fiúk, ahol a fiatalokat megszólító kiállításokon keresztül ismerkedhettek meg a középkor világával. Délután lelki töltekezéssel folytatódott a program, amikor Palkó Tamás bátaszéki fiatal ismertette a remény éve logójának szimbólumait, majd mindenki megfogalmazta és egy papírra írta a saját reményét, amelyet aztán egy lufiba helyeztek el. A találkozó szentmisével zárult, a homíliát Mihovics Szebasztián mohácsi káplán atya hirdette. A találkozó végén pedig egyszerre engedték szabadon a templom előtt a remény üzenetével megtöltött lufikat.

A ministránstalálkozó mottója a „Remény bajnokai" volt. Arra törekedtünk, hogy a Biblia 5 történetének feldolgozásával erősödjön a ministránsainkban a remény, amely a lexikális, valamint az ügyességi feladatokon keresztül segíti az oltárszolgálatot teljesítő ifjúság mindennapjait. A jó hangulat és a lelkesedés bizonyította számomra, hogy a találkozó elérte célját - fogalmazott a találkozóról Kovács József ifjúsági lelkész, a program szervezője és házigazdája.

A lelkipásztor hangsúlyozta, a ministráns szolgálat a mai plébániák életben is fontos jelentőséggel bír, a fiatalok megszólítása az oltárszolgálat és a közösségi élmény valóságában jöhet létre. Ehhez szükség van arra, hogy a ministránsok érezzék, a szolgálatban lehetőségük van a fejlődésre, ugyanakkor a szolgálatuk fontosságának gyakori megerősítése is elengedhetetlen a fiatal korosztály életében. Ugyanakkor az is fontos, hogy Krisztus-központú legyen a szolgálatuk, amely az Egyházunk korábban kialakult és újra alakuló közösségi kincseire épülhet.

Nagy kihívást jelent a mai korosztály megszólításában a minket körülvevő világ programokkal való villódzó telítettsége, amely azt közvetíti a fiatalok számára, hogy minden lecserélhető és feladható. Mi a ministráns referatúrában arra törekszünk, hogy a szolgálat állandóságában az ember által felfedezhető és megtapasztalható Isten izgalmas, új lehetőségeket és tapasztalatot adó életéről adjunk ismereteket.

A ministránsnapok plébániáink ministránsközösségeire épülnek. Az otthon megtapasztalt és elsajátított istenképüket hozzák a találkozókra a fiatalok, ugyanakkor az itt kialakult barátságok és kihívások által épül szemléletük, amelyet hazavihetnek plébániáikra - tájékoztatta a Pécsi Egyházmegye Kommunikációs Irodáját Kovács József ifjúsági lelkész.

A ministránstalálkozók 2026. március 7-én Bátaszéken folytatódnak.