Kegyetlen emberölés elkövetőjét ítélték el Pécsett
2025. november 25. kedd 13:29
A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta az ügyészség által indítványozott súlyos büntetéseket.
A büntetett előéletű férfi és élettársa 2023 januárjában elhatározta, hogy - akár
erőszakot is alkalmazva - megszerzik közös ismerősük bankkártyáját és PIN-kódját.
A zalai faluban élő idős férfi házának udvarára belopódzva lekapcsolták a biztosítékot,
majd az áramszünet miatt a villanyórát ellenőrző sértettet a férfi vádlott lesből támadva
egy fémcsővel fejbe ütötte.
A földre került idős férfit tovább ütötte, majd társa segítségével a házba vonszolta, ahol folytatta a bántalmazását. A sértett már az első koponyaütéstől eszméletét vesztette, ezért a vádlottaknak esélyük sem volt, hogy megtudják tőle a bankkártyakódot.
Emiatt a bántalmazó vádlott olyan haragra gerjedt, hogy az élettársa által a konyhában talált és a kezébe adott böllérkéssel kivégezte a magatehetetlen áldozatot.
Az elsőfokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a férfit nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt
életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra, míg társát
bűnsegély miatt 12 év szabadságvesztésre valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentésért és enyhítésért fellebbeztek.
A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős ügydöntő határozatával a fellebbviteli
főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
