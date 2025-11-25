Kegyetlen emberölés elkövetőjét ítélték el Pécsett

A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta az ügyészség által indítványozott súlyos büntetéseket.



A büntetett előéletű férfi és élettársa 2023 januárjában elhatározta, hogy - akár

erőszakot is alkalmazva - megszerzik közös ismerősük bankkártyáját és PIN-kódját.



A zalai faluban élő idős férfi házának udvarára belopódzva lekapcsolták a biztosítékot,

majd az áramszünet miatt a villanyórát ellenőrző sértettet a férfi vádlott lesből támadva

egy fémcsővel fejbe ütötte.

A földre került idős férfit tovább ütötte, majd társa segítségével a házba vonszolta, ahol folytatta a bántalmazását. A sértett már az első koponyaütéstől eszméletét vesztette, ezért a vádlottaknak esélyük sem volt, hogy megtudják tőle a bankkártyakódot.

Emiatt a bántalmazó vádlott olyan haragra gerjedt, hogy az élettársa által a konyhában talált és a kezébe adott böllérkéssel kivégezte a magatehetetlen áldozatot.



Az elsőfokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a férfit nyereségvágyból, különös

kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt

életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra, míg társát

bűnsegély miatt 12 év szabadságvesztésre valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentésért és enyhítésért fellebbeztek.



A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős ügydöntő határozatával a fellebbviteli

főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.