Elmarad a Pécsi Nemzeti Színház mai előadásai

2026. január 09. péntek 12:49

A rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel a pénteki napra meghirdetett előadások elmaradnak, közölte a Pécsi Nemzeti Színház.


 

Az előadásokat egy későbbi időpontban fogják pótolni.

Kérik, hogy az érintettek őrizzék meg jegyeiket.

