Elmarad a Pécsi Nemzeti Színház mai előadásai
2026. január 09. péntek 12:49
A rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel a pénteki napra meghirdetett előadások elmaradnak, közölte a Pécsi Nemzeti Színház.
Az előadásokat egy későbbi időpontban fogják pótolni.
Kérik, hogy az érintettek őrizzék meg jegyeiket.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Két autó ütközött az M6-oson,...
- Zárva tart ma a pécsi műjégpálya az...
- Nagyon rákészül az ónos esőre a...
- Elmarad a Pécsi Nemzeti Színház mai...
- Tartalék mozdonyokat is bevetnek, ha...
- Felkészültek a betegek fogadására a...
- Várhatóan nem emelkedik a...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...
- Novemberben is emelkedett az üzletek...
- A NAV baranyai munkatársai is...