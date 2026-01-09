Elmarad a Pécsi Nemzeti Színház mai előadásai

A rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel a pénteki napra meghirdetett előadások elmaradnak, közölte a Pécsi Nemzeti Színház.







Az előadásokat egy későbbi időpontban fogják pótolni.



Kérik, hogy az érintettek őrizzék meg jegyeiket.