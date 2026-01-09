Tartalék mozdonyokat is bevetnek, ha kell, a pécsi IC-k közlekedéséhez

Több helyen késnek, de továbbra is országszerte közlekednek a vonatok - tudatta honlapján a Mávinform péntek kora délután.

Dél-Dunántúlon a jégpáncéllá fagyó ónos eső, Alföldön pedig a hófúvás, fagy nehezíti a közlekedési infrastruktúra védelmét, a meghibásodások gyors elhárítását. A vasút hálózati gondjainak 90 százalékát az okozza, hogy a váltók elfagynak.

A szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok erős havazása, de továbbra sem kell egyetlen térségében sem felfüggeszteni a vasúti személyszállítást, "igaz, a szakemberek több helyen csak jelentős késésekkel tudják biztosítani a váltó- vagy felsővezeték-hiba miatt feltorlódott járművek továbbhaladását" - áll a közleményben.

A MÁV-csoportnál belső operatív törzs alakult az Országos Haváriaközpont irányításával. A cél, hogy a közvetlen kárelhárításra kivezényelt 2300 főt, a műszaki egységeket, mentesítő vonatokat, buszokat a lehető leghatékonyabban használhassák.

Az operatív törzs pénteki ülésén meghatározták a II. fokú hókészenlét szerinti állomások listáját, amelyek elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások biztosításakor. Döntöttek arról is, hogy a vasúttársaság új típusú váltó-fagymentesítő folyadékokat fog tesztelni a következő napokban.

A dél-dunántúli Baranya és Somogy vármegyékben az ónos esőre tekintettel a vonatmentes időkben is villanymozdonyokat járat a vasúttársaság, hogy a felsővezetékre rakódó jég ne okozzon problémát, vezetékroncsolódást.



Az ónos esővel leginkább sújtott térségben, a Mecsek IC közlekedésének biztosítására két Henschel mozdony áll tartalékként rendelkezésre Pécsen és Dombóváron, hogy szükség esetén dízelvontatással tudják fenntartani a forgalmat.

Minden végrehajtási területen, és az üzemirányítási központokban éjjel-nappal megerősített szolgálat van - közölték.