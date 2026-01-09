Év végén is olcsóbban tankolhattunk itthon, mint a szomszédainknál

Decemberben is teljesült a kormány elvárása, a magyar családok kedvezőbb áron tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, mindkét üzemanyag típus esetén 9 forinttal - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.

A tárca közleménye szerint a kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását. A kormány továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésére - jegyezte meg az NGM.

Mint ismertették, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon decemberben is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest.

Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál.

A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot tett ki, amely szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától. Ennek köszönhetően a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága - állapította meg a minisztérium.