2026. január 09. péntek 16:49

Lángoló autót oltottak a tűzoltók Pécsett

Kigyulladt egy gépkocsi motortere Pécsen, a Körösi Csoma Sándor utcában pénteken délután.

 

 

A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.

 

Az egység jelenleg az utómunkálatokat végzi.

Forrás: Katasztrófavédelem