Lángoló autót oltottak a tűzoltók Pécsett
2026. január 09. péntek 16:49
Kigyulladt egy gépkocsi motortere Pécsen, a Körösi Csoma Sándor utcában pénteken délután.
A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.
Az egység jelenleg az utómunkálatokat végzi.
Forrás: Katasztrófavédelem
