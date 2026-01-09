Lángoló autót oltottak a tűzoltók Pécsett

Kigyulladt egy gépkocsi motortere Pécsen, a Körösi Csoma Sándor utcában pénteken délután.

A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.

Az egység jelenleg az utómunkálatokat végzi.