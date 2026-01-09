Nagyon rákészül az ónos esőre a Biokom, már délelőtt neki is álltak a sózásnak

A BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai már a délelőtti órákban megkezdik mind gépi, mind kézi erővel az utak, terek, járdák, buszmegállók elősózását, mindezek mellett kérik a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten - a vonatkozó rendelet előírásai szerint - gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti járda és útszakaszok síkosságmentesítéséről, illetve, hogy a dél utáni órákban már a városban is csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.



Kérik továbbá, hogy az ónos eső ideje alatt, illetve az azt követő órákban a parkerdei

területeket ne, a hétvége folyamán pedig fokozott elővigyázatossággal látogassák, az ágakra nehezedő csapadék miatt előálló ágleszakadás veszélye végett, továbbá kövessék

figyelemmel a társaság közösségi oldalát és honlapját az esetleges további korlátozások

kapcsán.



A rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel a BIOKOM ügyfélszolgálatai a mai, pénteki napon 12 óráig lesznek nyitva.

Képünk archív felvétel.





