Zárva tart ma a pécsi műjégpálya az időjárás miatt
2026. január 09. péntek 12:55
A várható rendkívüli időjárás miatt a Pécs Városi Műjégpálya pénteken délután és este zárva tart.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vörös riasztást adott ki Somogy és Baranya vármegyére ónos eső miatt. Tájékoztatásuk szerint tartós, több órán át tartó ónos eső várható, a csapadék mennyisége pedig meghaladhatja az 5 mm-t.
A látogatók biztonsága mindennél fontosabb számunkra, ezért döntöttek így, közölte a létesítmény üzemeltetőja.
Forrás: PSN Zrt.
