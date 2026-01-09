A NAV baranyai munkatársai is rendeltek hamis parfümöket, nagy balhé lett a vége

A NAV baranyai munkatársai telefonon keresztül rendeltek parfümöket és cigarettákat, az átadás helyszínén azonban nem csak az adó- és jövedéki szabályok megsértésével szembesültek, hanem a három kocsit összetörő, menekülő „sofőrt" is vissza kellett tartaniuk a rendőrök érkezéséig.

December közepén jutott a revizorok tudomására egy telefonszám, amelyen keresztül parfümöket és cigarettákat lehetett rendelni „nagyon jó áron". A rendelés meg is történt, és az átadásra az eladó két ismerősével érkezett. A termékek átvételekor beigazolódott a pénzügyőrök és az ellenőrök gyanúja. A parfümök silány hamisítványok, a cigaretták pedig zárjegy nélküliek voltak.

A termékek lefoglalása mellett eljárás indult az értékesítővel szemben adószám nélkül végzett gazdasági tevékenység, hamisított termékek forgalomba hozatala és jövedéki törvénysértés miatt.

Az eladó egyik kísérője úgy gondolta megoldani a kialakult helyzetet, hogy sietve elhajtott, de pechjére két másik kocsinak ütközve lefulladt.

Így az értékesítőt terhelő, NAV által kiszabott több százezer forintos bírság mellett, a rendőrség is eljárást indított a nem túl ügyes sofőr ellen.

A hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik a kozmetikai és a jövedéki áruk kereskedelmét, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a hamis, egészségre káros termékek forgalmazását.