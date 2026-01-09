Vádemelést javasol Ruszin-Szendi Romulusz ellen a rendőrség

Garázdaság miatt vádemelési javaslatot tesz Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője ellen a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A főkapitányság a rendőrség honlapján pénteken azt közölte, hogy "Dr. R.-Sz. Romulusz egy munkáját végző újságíróval szemben lépett fel erőszakosan".

Azt írták, hogy a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, vagyis meglökött egy újságírót.

Az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett - fűzták hozzá.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az ügyészségnek - tartalmazza a közlemény.