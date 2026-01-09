Nagyon hideg éj után hófúvásra számíthatunk szombaton

Éjszaka folytatódik a nagyrészt erősen felhős vagy borult idő, de néhol átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőzet, és az éjszaka második felére a legtöbb helyen megszűnik a havazás.

Szombaton legfeljebb átmeneti időszakokra bukkanhat elő a nap, de estig már nem valószínű csapadék, majd észak felől ismét havazásra van kilátás.

Ma a délies szél csupán időnként, holnap az északiasra forduló légmozgás késő délutántól egyre nagyobb területen támad fel, így egyre többfelé hordhatja a havat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -12 és -5 fok között várható, de az időszakosan kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -9 és +1 fok között alakul - a nyugati, északnyugati határszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket.