2026. január 09. péntek 15:21

Két autó ütközött az M6-oson, lezárták a főváros felé vezető oldalt

Baleset történt az M6-os autópálya 197-es kilométerszelvényénél, Töttös térségében, a Budapest felé vezető oldalon pénteken délután.

 

A helyszínre kiérkezett mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét járművet.

 

A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakasz

Forrás: Katasztrófavédelem