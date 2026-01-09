Két autó ütközött az M6-oson, lezárták a főváros felé vezető oldalt
2026. január 09. péntek 15:21
Baleset történt az M6-os autópálya 197-es kilométerszelvényénél, Töttös térségében, a Budapest felé vezető oldalon pénteken délután.
A helyszínre kiérkezett mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét járművet.
A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakasz
Forrás: Katasztrófavédelem
