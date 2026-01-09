Felkészültek a betegek fogadására a kórházakban
2026. január 09. péntek 12:36
A kórházak felkészültek a betegek fogadására - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.
Rétvári Bence azt írta: megtisztított utak és járdák, feltöltött raktárkészletek garantálják a zavartalan betegellátást.
A betegek biztonsága és folyamatos ellátása minden körülmények között biztosított - hangsúlyozta az államtitkár.
MTI
