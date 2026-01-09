Felkészültek a betegek fogadására a kórházakban

A kórházak felkészültek a betegek fogadására - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Rétvári Bence azt írta: megtisztított utak és járdák, feltöltött raktárkészletek garantálják a zavartalan betegellátást.

A betegek biztonsága és folyamatos ellátása minden körülmények között biztosított - hangsúlyozta az államtitkár.