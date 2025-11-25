Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni a kormány
2025. november 25. kedd 15:32
A kormány fenntartja azt az elkötelezettségét, hogy Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni - mondta a belügyminiszter az Országgyűlés Népjóléti bizottságában tartott éves beszámolójában kedden Budapesten.
Pintér Sándor közölte, ezen célkitűzéshez az alapokat megteremtették: az informatikai rendszert egységesítették, az EESZT-vel "nyomon követhető" a beteg, és eredmény, hogy a születéskor várható egészségben eltöltött életévek számában 2022-ben Magyarország elérte az európai uniós átlagot.
A gyermekvédelem területét említve a miniszter elmondta, emelték a napi étkezésre, a ruházkodásra és a zsebpénzre fordítható összegeket. Étkezésre napi négyezer forint, ruhákra éves szinten 200 ezer forint jut gyerekenként.
Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a kormány újabb csecsemőgondozó intézeteket kíván létrehozni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két ilyen intézmény lesz, míg Karcagon és Mátészalkán egy-egy. Ezzel a kórházban hagyott csecsemők sorsa meg fog oldódni - mondta a tárcavezető.
A Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban a belügyminiszter közölte: "az ügy sajnálatos", és "a lehető legkeményebb kivizsgálás lesz, rendőri módszerekkel, rendőri eljárással", a vizsgálatok eredményét közzéteszik. "Nem lesz semmi elhallgatva erről az ügyről, ebben biztosak lehetnek" - nyomatékosított Pintér Sándor.
MTI - Fotó: MTI/Balogh Zoltán
