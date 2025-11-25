Akadozik a jegyértékesítés a MÁV online csatornáin

Akadozik a jegyértékesítés az online csatornákon: a MÁV és MÁV+ appban, valamint a jegy.mav.hu felületen, közölte a MÁV.

A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Javasolják, amennyiben valaki későbbi utazáshoz váltana jegyet, akkor halassza későbbre az online vásárlást, vagy automatánál, illetve pénztárnál vegye meg a jegyét. A vonatok fedélzetén a hibára hivatkozva pótdíj nélkül válható menetjegy.



A sikertelen jegyvásárlásokat a MÁV Személyszállítási Zrt. megvizsgálja, és intézkedik a többszöri vásárlások esetén az automatikus visszafizetésről az online fizetés során használt bankszámlára.

