Akadozik a jegyértékesítés a MÁV online csatornáin
2025. november 25. kedd 15:53
Akadozik a jegyértékesítés az online csatornákon: a MÁV és MÁV+ appban, valamint a jegy.mav.hu felületen, közölte a MÁV.
A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.
Javasolják, amennyiben valaki későbbi utazáshoz váltana jegyet, akkor halassza későbbre az online vásárlást, vagy automatánál, illetve pénztárnál vegye meg a jegyét. A vonatok fedélzetén a hibára hivatkozva pótdíj nélkül válható menetjegy.
A sikertelen jegyvásárlásokat a MÁV Személyszállítási Zrt. megvizsgálja, és intézkedik a többszöri vásárlások esetén az automatikus visszafizetésről az online fizetés során használt bankszámlára.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagyon sokba fájt ez a Baranyában...
- Kegyetlen emberölés elkövetőjét...
- Akadozik a jegyértékesítés a MÁV...
- Új tiszttel bővült a baranyai...
- Európa legjobb egészségügyi...
- Amikor a harangokat is elnémították...
- Szerdán délutánig mindenhol megszűnik...
- Minden idők egyik legrosszabbja az...
- A Pécsi Egyházmegye ministránsai...
- Téli szünet kezdődik a népszerű...