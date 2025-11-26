Kiderült, melyik édesség lett az Év Szaloncukra verseny nyertese

A soltvadkerti Szent Korona cukrászda által készített karamellizált fehércsokoládéval bevont, Lotus kekszes karamellás szaloncukor nyerte az idei Év Szaloncukra versenyt.

A második helyen a Keszthelyi Sütibolt roppanó ostyás sós karamellás szaloncukra végzett, a harmadik pedig a Gyulai Kézműves Cukrászda DJC Stílusgyakorlat édessége lett, amelyet a Magyarország Tortája idei győztes süteménye alapján készítettek a tortaverseny győztesei - közölték a verseny szervezői az MTI-vel.



A versenyben a győzteseket idén 24 gyártó 165 édessége közül választotta ki a zsűri, amelyben Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház séfje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, Szentandrás-Szabó Emese mestercukrász, valamint Pásztor Éva mestercukrász, szakoktató vett részt.

Idén újdonság volt a mentes kategória, amelyben a cukor-, glutén- és tejfehérje-érzékeny közönség számára gyártott szaloncukrok szállhattak versenybe.

A szakmai kategória győztese a balatongyöröki Promenád Kávéház Narancs Esszencia névre keresztelt, konfitált narancszselés, étcsokoládés, narancskrémes szaloncukra, a második az orosházi Hóvirág Cukrászda füstös whiskeys mogyorós édessége, a harmadik a Hisztéria Cukrászda étcsokoládés meggyes szaloncukra lett.



A legjobb zselés szaloncukor a Keszthelyi Sütibolt Régi idők zselés szaloncukra lett, második helyen végzett a Sulyán Cukrászda valódi meggy zselés desszertje, míg a harmadik a székesfehérvári Damniczki Cukrászda Unikumos szilvás zselés édessége lett.

A hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriájában a Diabette narancsos-marcipános alkotása lett a legjobb, a gluténmentes kategóriában a Hisztéria Cukrászda feketeribizli zselés szaloncukra győzött, míg a tejfehérje mentes kategóriában a Stühmer meggyes marcipános édességét díjazták.



A gyerekek kedvence kategóriában az első helyezett a kiskunlacházi Demeter Chocolate Dubai csokoládés szaloncukra lett, második helyen a pápai Ricsi Cukrászda málnás vattacukros kreálmánya végzett, harmadik pedig a Sulyán Cukrászda igazi áfonya zselés desszertje lett.

Az Év új ízének a kaposvári Jogos Desszert csokoládé- és desszertműhely Tökmagos Berriolette pürés fehércsokoládés szaloncukrát választották.

