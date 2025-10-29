Brutális részletek derültek ki a pécsi apagyilkosságról

Pécsi Járásbíróság 2025. október 29. napján elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra emberölés bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított, aki elmezavarban szenved, egy társasházi lakásban élt idős édesapjával, a sértettel együtt. 2025. október 26-án a gyanúsított, eddig még ismeretlen okból, bántalmazta az édesapját. Egy 20 cm pengehosszúságú késsel a bal fültől a nyak közepéig, mintegy 11 cm hosszan megvágta, valamint a jobb csuklón a csontot is törően átvágta a kezét. A sértett a bántalmazást követően, a vérvesztéses sokk következtében elhunyt.

A gyanúsított a tettét követően, véres ruhában a lakás első emeleti erkélyéről kimászva távozott a helyszínről, majd egy távoli rokona talált rá a ház előtt.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetlen előéletű, elmezavarban szenvedő gyanúsított tekintetében - életvitelére, személyi körülményeire figyelemmel - alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását. A letartóztatást - a gyanúsított további megfigyelése és kezelése érdekében - az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Az ügyész, a gyanúsított, a védője tudomásul vette a bíróság határozatát, így az végleges.