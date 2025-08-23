Mellár Tamás bejelentette, nem indul a választáson
2025. augusztus 23. szombat 11:32
A baloldali politikus, Mellár Tamás Facebook-oldalán jelentette be döntését, mely szerint nem indul a jövő évi országgyűlési választáson.
A pécsi I. számú választókerületben 2018-ban és 2022-ben is győzelmet arató politikus többek között azt írta bejegyzésében, hogy "nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk".
