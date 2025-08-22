Elkezdődött a szarvasnász, jön a legveszélyesebb időszak az utakon - Legyünk óvatosak!
2025. augusztus 22. péntek 09:52
Augusztus végétől november közepéig az országutakon, különösen az erdős, ligetes útszakaszokon számítani kell szarvasok megjelenésére. Az elmúlt időszakban számos vadbaleset történt a közutakon, legutóbb Sátorhely közelében egy kamion gázolt el egy szarvast. Nemrég egy olyan videót is bemutattunk, amelyen körülbelül 150 szarvas vágtat át egy autós előtt - csak a szerencsén és a vezető figyelmén múlott, hogy az esetből nem lett baj. Baranyában mintegy 13 ezer gímszarvas él, az állatok gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek az utak mentén, érdemes tehát emiatt is körültekintően vezetni.
A vadbalesetek szempontjából leginkább az őszi, illetve a téli hónapok számítanak kritikusnak. Míg ezekben a hónapokban a párzási időszak miatt vágtatnak át gyakran az utakon őzek és szarvasok, később az élőhelyük szűkülése, és a vadászat miatt aktívabbak a megszokottnál.
Amint a mezőgazdasági területeken véget ért a betakarítási időszak, a korábban táplálékot, valamint menedéket nyújtó kukoricatáblák és egyéb növények eltűnnek, ezért a vadak igyekeznek visszatérni az erdőkbe. Különösen veszélyes a kora reggeli és az esti időszak, az állatok ugyanis ilyenkor hagyják el, illetve térnek vissza a búvóhelyeikre.
A bőgési időszakban az állatok jóval aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ezért könnyen szaladhatnak ki az úttestre. A szarvasok mozgása szeles időszakban általában alábbhagy, de alkonyat idején, valamint hidegre forduló időjárás esetén mozgékonyabbak.
A rendőrség kiemelte, hogy a szarvaselütés következményei súlyosak lehetnek, nemcsak a vadállat sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. A vadbalesetek elkerülése érdekében az erdős környezetű utakon mindig, szürkülettől pedig más útszakaszon is ajánlott mérsékelni a sebességet.
Ha valaki állatot lát, érdemes lassítania, mert a vadak viselkedése kiszámíthatatlan, megugrásukra, gyors vágtázásukra, hirtelen irányváltásukra bármikor számítani lehet, és arra is, hogy többen vannak a környéken.
Ha mégis megtörténik a baleset, a vadhoz nem szabad hozzányúlni, például lehúzni az útról, mert ha még életben van, agancsával, harapásával vagy rúgásával sérülést okozhat.
Baleset esetén a 112-es segélyhívót kell hívni és meg kell várni a rendőri intézkedést. Az elpusztult vadállatot nem szabad a helyszínről elszállítani, az a helyi vadásztársaság tulajdonának számít, elvitele lopásnak minősül - írta a rendőrség.
A vadászati törvény tavalyi változása után már szinte minden esetben a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának kell megtérítenie a vadgázoláskor keletkezett kárt.
A vadásztársaság már csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha az autós minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a baleset előtt a vadat űzték, lőtték vagy hajtották. Ha ez nem sikerül, akkor a jármű tulajdonosa nem számíthat kártérítésre a vadásztársaságtól, sőt valószínűleg a vadásztársaság fog kártérítési igénnyel fellépni - írták.
Korábban a sofőr akkor volt felelős a vadgázolásért, ha nem az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett, a vadásztársaság pedig abban az esetben, ha nem tett ki vadveszélyre figyelmeztető táblát - azonban már a tábla hiányánál is az autósnak kell vállalnia a felelősséget.
A jogszabály azt is előírja, hogy gyorsforgalmi utat (autóutat, autópályát) úgy kell üzemeltetni, hogy arra a vad ne tévedhessen fel, a fenntartónak kell vállalnia a felelősséget az itt elütött vadakért.
Évente nyolcezer baleset
A nagyvadállomány létszáma egyébként nem csökkent a korábbi időszakhoz képest, annak ellenére sem, hogy a tervekben meghatározott vadelejtések számát az elmúlt években folyamatosan emelte a hatóság.
A gímszarvas létszámát Baranyában körülbelül 13 ezer egyedre becsülik a vadgazdálkodók, a vaddisznók létszámát mintegy tízezer példányra taksálják.
A gímszarvasok az ősz végi, téli időszakban nagyobb csapatokat, úgynevezett rudlikat alkotnak, amelyek főleg a mezőgazdasági területeken százas létszámot is elérhetnek.
A rudlik akár nappal is átkelhetnek az utakon, a menekülő állatok követik az elöl haladó egyedet, így fokozott veszélyt jelentenek a közlekedésben. A megriadt, menekülő állat pedig nem foglalkozik az érkező gépjárművekkel.
Palotás Péter - Fotó: pixabay.com
