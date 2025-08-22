A Pécsi Egyházmegye alapításának 1016. évfordulját ünnepeljük szombaton

1016 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg Szent István király a pécsi püspökséget, erről tanúskodik az alapító oklevél Egyházmegyei Levéltárban őrzött hiteles másolata. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyéspüspök szentmisét celebrál augusztus 23-án, szombaton 18.00 órai kezdettel a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntik.

A pappá szentelési jubileumot ünneplő lelkipásztorok köszöntése hagyományosan a Pécsi Egyházmegye alapításának évfordulójához kötődik, melynek időpontját napra pontosan ismerjük.

István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát tíz püspökségre osztotta, köztük két érsekséget is alapított, Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostolfejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapítólevelét egy egyházi zsinaton írták alá 1009. augusztus 23-án Győr várában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Ez a kéziratos dokumentum ma a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban található.

A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. A pécsi püspökség területi határai voltak É-on és Ny-on a Veszprémi Egyházmegye; K-n a Duna jelentette a természetes határt; DNy-on csak a zágrábi püspökség felállítását (1091) követően került sor a határok kijelölésére.

Az egyházmegye létrejöttét követően szerveződtek meg a területen a vármegyék: Tolna, Baranya, Pozsega és Valkó. A püspökség területén nyolc főesperesi kerület jött létre: a tolnai, a regölyi, a baranyai, a vátyi, az aszúági, a valkói, a marchiai és a pozsegai. Az újonnan megalapított Pécsi Egyházmegye első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet (1009-1036) nevezték ki.

Az alapítás 1016. évfordulóját főpásztori szentmisén ünnepeljük augusztus 23-án, szombaton 18.00 órai kezdettel az egyházmegye főtemplomában, egyben köszöntjük a jubiláns atyákat:

Mecséri István nyugalmazott plébánost pappá szentelésének 60. évfordulója

Bagi Sándor tb. esperes, plébánost pappá szentelésének 55. évfordulója

Egri József plébánost pappá szentelésének 50. évfordulója

Dr. Hegedüs János bírósági helynök, esperes, plébánost pappá szentelésének 25. évfordulója

Nagy Norbertet pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.

