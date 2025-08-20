Pécsett is megkóstolhatjuk Magyarország tortáját
2025. augusztus 20. szerda 13:37
Tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt. A díjnyertes édességet több pécsi cukrászdában is megkóstolhatjuk.
A gyulai Kézműves Cukrászda alkotóinak (Balogh László és Kis Roland) tortája, a „DCJ Stílusgyakorlat" nyerte el az idei Magyarország Tortája címet.
Az édesség fő alkotóelemei: meggypálinkás csokoládékrém, mandulapraliné, és karamellizált fehér csokoládé.
A Magyarország Cukormentes Tortája díjat pedig a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, az „Álmodozó" kapta.
A torta hozzáadott cukor nélkül készült, meggy és csokoládé párosításával, kakaós-mandulalisztes piskótával és fahéjas-chia magos meggyraguval. Ezt Kovács Alfréd cukrász készítette.
A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája a következő pécsi cukrászdákban kapható:
Mischler Cukrászda Pécs
Mischler Cakes Cukrászda Pécs
Mischler Cukrászda & Bisztró Pécs Trüffel Cukrászda Pécs
Magda Cukrászda Pécs
Frey Cukrászda Pécs
Kovács Cukrászda Pécs
Pécsi Zserbó Cukrászda Pécs
Mecsek Cukrászda Pécs Széchenyi tér 16.
Mecsek Cukrászda Pécs Megyeri út 76.
Update Pécs (csak a cukormentest árusítják)
A Magyar Cukrász Ipartestület felhívja a figyelmet, hogy a cukrászdák augusztus 19-20.-án készítik a tortákat biztosan, ezt követően érdemes érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e a torta.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Elismerések az ünnepen: pécsi...
- Heves zivatarok, jégeső csaphat le...
- Pécsett is megkóstolhatjuk...
- Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a...
- A Mecsekről száguldott Pécs...
- Családi fesztivállal, ünnepi...
- Európa legnagyobb műsorával készülnek...
- Így ünnepelték Szent István...
- Állatorvosi ügyelet az ünnepen...
- A pécsi püspöki palota, a kincstár is...