Most az egyszer fotózhatunk az Abaligeti-barlangban
2025. november 09. vasárnap 08:01
A barlangban a túrák folyamatos haladása miatt nem szabad fényképezni. Jövő pénteken viszont kivételt tesznek, a cél ezúttal a barlang képződményeinek megörökítése lesz.
A jövő pénteken két órakor kezdődő programon fotós szakvezető segítségével nyílik lehetőség fényképeket készíteni. Amatőr és profi fotósokat egyaránt vártak.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.
E-mail: [email protected], [email protected]
Forrás: DDNP
