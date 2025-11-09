Most az egyszer fotózhatunk az Abaligeti-barlangban

A barlangban a túrák folyamatos haladása miatt nem szabad fényképezni. Jövő pénteken viszont kivételt tesznek, a cél ezúttal a barlang képződményeinek megörökítése lesz.



A jövő pénteken két órakor kezdődő programon fotós szakvezető segítségével nyílik lehetőség fényképeket készíteni. Amatőr és profi fotósokat egyaránt vártak.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.

E-mail: [email protected], [email protected]

