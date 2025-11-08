Drogos sofőr próbált elmenekülni a rendőrök elől Pécs belvárosában - Videó!
2025. november 08. szombat 10:22
Szamurájkard, kábítószer, és engedély nélküli vezetés is szerepet játszott a pécsi autós menekülésében.
A rendőrök 2025. október 20-án délután a pécsi belvárosban akartak megállítani egy autót, mert szabálytalanul, a záróvonalat átlépve kezdett a lámpánál várakozó kocsisor előzésébe, majd több közlekedési szabályt áthágva menekülőre vette a dolgot.
Nem jutott messzire, egy közeli utcában leparkolva azt hitte, lerázta a rendőröket, kiszállt az autóból, majd amikor újra meglátta őket, futásnak eredt.
Két sarokkal arrébb azonban földre vitték és megbilincselték az ámokfutót.
A 28 éves velényi férfi nadrágzsebéből alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő, de kiderült, nem csak ez adott okot a szökésre.
A rendőrök visszavitték a kocsijához, amelynek átvizsgálásakor a csomagtartóban egy szamurájkard is lapult.
A további ellenőrzés újabb jogsértéseket hozott felszínre, kiderült, hogy pár héttel korábban a Delta Program keretében szintén intézkedtek vele szemben kábítószer birtoklása miatt, valamint, hogy nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.
A férfit előállították, kihallgatták, majd az összes körülményt figyelembe véve őrizetbe is vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Kábítószer birtoklása miatt nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság, a közlekedési jogsértéseket, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértést külön eljárásban vizsgálják az illetékes rendőrkapitányságok.
Forrás: police.hu
