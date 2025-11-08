Agresszív szatír tartja rettegésben egy kertvárosi panelház lakóit - Olvasói levél
2025. november 08. szombat 13:26
A lakók és a rendőrség is tehetetlen Pécs Kertvárosában az egyik panelben lakó férfivel szemben, aki több mint egy éve meglehetősen furcsán viselkedik, olyannyira, hogy már meztelenül rohangál a lépcsőházban az ott élő családokat és gyermekeket veszélyeztetve, félelemben tartva, írta olvasónk.
(A levél pontos címet, egy videót és érintett személy nevét tartalmazza, ezeket azonban a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása miatt nem közöljük, így az alábbiakban a levél ily módon szerkesztett változatát adjuk közre - a szerk.)
"Vajon a gyermekeknek, családoknak rettegniük kell egy társasház lépcsőházában saját otthonuknál? Meddig kell egy elmeháborodott szatírtól félni az itt élőknek?
A rendőrség minden alkalommal a lakossági bejelentést követően kiérkezik a helyszínre, igazoltatja a férfit, s ha súlyos viselkedési elmezavart tárnak fel nála, akkor előállítják, illetve a mentők segítségével a Rét utcai Pszichiátriai Klinikára szállítják, ahonnan néhány nap után, „jó magaviselete" lévén hazaengedik és az elmeháborodott viselkedése tovább folytatódik, agresszióval kiegészítve.
A lakóközösség a polgármesterhez és a jegyzőhöz fordul segítségért, hogy ne legyen újabb tragédia Pécsen, például olyan, amikor 2025. október 26-án elképesztő módon ölt meg egy idős embert egy elmezavarban szenvedő férfi...
Miért kell egy újabb tragédiát megvárni? Mindenki tartsa szemmel a férfit, segítsük egymást, az illető még a környékbeli játszótereknél is szokott furcsán, zavartan és agresszívan viselkedni."
Forrás: Olvasói levél
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Agresszív szatír tartja rettegésben...
- Drogos sofőr próbált elmenekülni a...
- Új csúccsal zárta az idei...
- A pécsi színésznő, Vári Éva is a...
- Orbán Viktor: a rezsicsökkentést...
- Nagyon vigyázzunk a sünikre az őszi...
- Nagyszerű, hogy már kapható magyar...
- Haltelepítés miatt horgászati...
- Önkéntes beteglátogatókat toboroz a...
- Szombaton is hűvös, borongós napra...