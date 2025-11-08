Agresszív szatír tartja rettegésben egy kertvárosi panelház lakóit - Olvasói levél

A lakók és a rendőrség is tehetetlen Pécs Kertvárosában az egyik panelben lakó férfivel szemben, aki több mint egy éve meglehetősen furcsán viselkedik, olyannyira, hogy már meztelenül rohangál a lépcsőházban az ott élő családokat és gyermekeket veszélyeztetve, félelemben tartva, írta olvasónk.

(A levél pontos címet, egy videót és érintett személy nevét tartalmazza, ezeket azonban a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása miatt nem közöljük, így az alábbiakban a levél ily módon szerkesztett változatát adjuk közre - a szerk.)



"Vajon a gyermekeknek, családoknak rettegniük kell egy társasház lépcsőházában saját otthonuknál? Meddig kell egy elmeháborodott szatírtól félni az itt élőknek?



A rendőrség minden alkalommal a lakossági bejelentést követően kiérkezik a helyszínre, igazoltatja a férfit, s ha súlyos viselkedési elmezavart tárnak fel nála, akkor előállítják, illetve a mentők segítségével a Rét utcai Pszichiátriai Klinikára szállítják, ahonnan néhány nap után, „jó magaviselete" lévén hazaengedik és az elmeháborodott viselkedése tovább folytatódik, agresszióval kiegészítve.

A lakóközösség a polgármesterhez és a jegyzőhöz fordul segítségért, hogy ne legyen újabb tragédia Pécsen, például olyan, amikor 2025. október 26-án elképesztő módon ölt meg egy idős embert egy elmezavarban szenvedő férfi...



Miért kell egy újabb tragédiát megvárni? Mindenki tartsa szemmel a férfit, segítsük egymást, az illető még a környékbeli játszótereknél is szokott furcsán, zavartan és agresszívan viselkedni."

