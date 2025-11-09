Zsákszámra önthetjük a palackokat az új automatákba
2025. november 09. vasárnap 09:13
A MOHU újabb, ömlesztett visszaváltásra alkalmas automatát telepített Budapesten. A III. kerületben nyílt Príma üzletben, az új R2 elnevezésű automata - a norvég TOMRA gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata - már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni - közölte a MOHU.
A technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni az automatába, hanem akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot - írták a közleményben.
Felidézték, hogy tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen úgynevezett "zsákos beöntésre" alkalmas automatát.
Megjegyezték, sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat. Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének. A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után, a MOHU további, ömlesztős automata telepítéséről döntött. Az újabb 6-8 automatának köszönhetően újabb tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.
A tájékoztatás szerint naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a MOHU REpont rendszerében, ezek újrahasznosításával csaknem évi 3 milliárd palack hulladék nem kerül a környezetbe.
Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős vezetője a közleményben ismertette, hogy a kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza összesen. A folyamat gyors felfutása, és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány elérése felé. A tervek szerint idén, még 6-8 ilyen zsákos beöntésre alkalmas automatát fognak telepíteni országszerte, erről egyeztetnek a kereskedelmi partnerekkel - tette hozzá.
MTI - Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Zsákszámra önthetjük a palackokat az...
- Most az egyszer fotózhatunk az...
- Tetőzik a Duna Mohácsnál, majd...
- Több mint fél évszázada kezdték...
- Orbán: az Európai Uniónak szüksége...
- Agresszív szatír tartja rettegésben...
- Túszokat ejtettek a francia főváros...
- Drogos sofőr próbált elmenekülni a...
- Önkéntes beteglátogatókat toboroz a...
- Két autó ütközött Pécs határában, az...