Pontyok és ragadozók is érkeztek két baranyai tóba
2025. november 09. vasárnap 12:20
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2025. november 05-én, a saját haltermelési egységéből a Kovácsszénájai-tóba 3348 kg III. nyaras pontyot (2 kg/db), 47 kg I. nyaras pontyot (0,06 kg/db), és 44 kg I. nyaras balint (0,13 kg/db) telepített.
2025. november 08-án a Pécsi-tóba, szintén a saját haltermelési egységéből 5815 kg III. nyaras pontyot (2 kg/db), 84 kg I. nyaras pontyot (0,08 kg/db), 88 kg I. nyaras süllőt (0,16 kg/db), 66 kg I. nyaras balint (0,16 kg/db), és 20 kg I. nyaras harcsát (0,14 kg/db) helyezett ki.
A kihelyezett ragadozó halak a kifogható méretet a következő években fogják remélhetőleg elérni, amihez a horgásztársak együttműködését is kérik!
Az esetlegesen megfogott példányokkal történő kíméletes bánásmód ezeknél a halaknál (is) kiemelten fontos, akárcsak a halak felismerése, beazonosítása.
A telepítés után fokozott ellenőrzés várható, nyomatékosan kérik a horgászokat a szabályok betartására!
Képünk illusztráció.
Forrás: HEBMESZ
