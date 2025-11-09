Két baranyai település kerül a NAV ellenőreinek célkeresztjébe
2025. november 09. vasárnap 12:13
A NAV baranyai munkatársai november 10. és 16. között kedden Hobolban, míg csütörtökön Pécsváradon a Kossuth Lajos utcai üzleteket és vendéglátóhelyeket, valamint a dohányboltokat ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
