Villámcsapás miatt vonultak ki a baranyai tűzoltók
2025. augusztus 22. péntek 09:34
Villám csapott egy nagy méretű fenyőbe tegnap kora este Harkányban, az Ady Endre utcában.
A bejelentő azt hitte, hogy egy családi házat ért villámcsapás, ezért a siklósi és a villányi hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották, a felderítéskor azonban kiderült, hogy a fát érte találat, így a villányi egységre nem volt szükség.
A fenyő nagy része lehasadt, az udvarra és az ott parkoló autóra esett faágakat a tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták.
Az ingatlant is átvizsgálták, felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy villamossági szakemberrel vizsgáltassa felül a hálózatot. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
