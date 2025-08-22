Villámcsapás miatt vonultak ki a baranyai tűzoltók

Villám csapott egy nagy méretű fenyőbe tegnap kora este Harkányban, az Ady Endre utcában.

A bejelentő azt hitte, hogy egy családi házat ért villámcsapás, ezért a siklósi és a villányi hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották, a felderítéskor azonban kiderült, hogy a fát érte találat, így a villányi egységre nem volt szükség.

A fenyő nagy része lehasadt, az udvarra és az ott parkoló autóra esett faágakat a tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták.

Az ingatlant is átvizsgálták, felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy villamossági szakemberrel vizsgáltassa felül a hálózatot. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt.