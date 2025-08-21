Gyógyszertárba próbált meg betörni egy komlói férfi

A 21 éves fiatalemberrel szemben kábítószer birtoklása, súlyos testi sértés és lopás kísérlete miatt indult eljárás.

Augusztus 16-án délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik Balaton-parti városban egy 21 éves komlói férfi bántalmazta barátnője édesanyját, aki megsérült. A rendőrök negyedórán belül kézre kerítették az elkövetőt, és előállították.

A vele szemben alkalmazott kábítószergyorsteszt pozitív lett. A nyomozók súlyos testi sértés bűntette, valamint kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették.

A gyanúsításán kiderült, hogy aznap délután, elfogása előtt egy gyógyszertárba is megpróbált bejutni oly módon, hogy megrongálta a fotocellás üvegajtaját, és úgy akart betörni, hogy gyógyszert emeljen el. A férfinak lopás kísérlete miatt is felelnie kell.