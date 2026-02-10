Esős, de enyhe nap vár ránk szerdán
2026. február 10. kedd 19:30
Hajnaltól előbb az északi, északkeleti részeken, szerda napközben már másutt is növekszik a csapadék esélye.
A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat - havas eső, hó, reggelig néhol ónos eső, fagyott eső -, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé.
A délies szelet élénk, napközben helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő.
MTI
