Csípős hajnal után csodálatos nap vár ránk vasárnap!

Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk, éjszaka átmeneti ködfoltok képződhetnek.

A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +2 fok között alakul, de az északi, északkeleti fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, míg a Dunántúlon néhol kissé melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között várható.