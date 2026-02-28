Csípős hajnal után csodálatos nap vár ránk vasárnap!
2026. február 28. szombat 18:08
Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk, éjszaka átmeneti ködfoltok képződhetnek.
A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +2 fok között alakul, de az északi, északkeleti fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, míg a Dunántúlon néhol kissé melegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között várható.
MTI
