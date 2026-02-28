Már online is ki lehet tölteni a nemzeti petíciót

Szombattól online is kitölthető a Nemzeti Petíció - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, "mostantól egyetlen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek: nem fizetünk". Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon.

Hozzátette, a magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni. A magyar családokra, a magyar gazdaság megerősítésére, valamint a falvak és városok fejlődésére.



Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy "a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg".

Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarország "óriási nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba".

Azt mondta: Brüsszel és Ukrajna pontosan tudja, hogy a nemzeti kormány ezt nem fogja megtenni, ezért akarnak bábkormányt hatalomra segíteni.

"Ezért zsarolnak nyíltan, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért okoznak szándékosan kárt Magyarországnak" - közölte.