Újabb három baranyai drogdílerre törték rá az ajtót a kommandósok - Videó!

Egy tavalyi ügy szálait göngyölítették tovább a nyomozók, amikor február 24-én a Mecsek kommandó segítségével három férfit és három nőt fogtak el Pécsett a DELTA Program keretében.

Még tavaly december elején fogták el a rendőrök azt a 31 éves helyi férfit, aki 2025 júniusától jelentős mennyiségben értékesített kristályt a kiterjedt vevőkörének a város területén.

Vele szemben kábítószer-kereskedelem miatt folyik büntetőeljárás a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Ezt a szálat göngyölítették tovább a nyomozók, bizonyítékokat szereztek be, amelyek alapján megállapították, hogy a férfi a kristályt egy 44 éves nőtől vásárolta, aki a kábítószert az interneten rendelte meg, és bitcoinban fizette ki, majd azt viszonteladókon keresztül terítette.

Voltak olyan szereplői is az ügynek, akik szintén részt vettek az üzlet lebonyolításában, azonban ők nem az értékesítésben játszottak szerepet, „csak" segítettek a 44 éves nőnek a kristály beszerzésében, elrejtésében és tárolásában, illetve eljuttatni az aldílereknek.













A nyomozók a kutatások alkalmával fehér, kristályos anyagot, a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket, bitcointárcát, valamint kettő 10 millió forint értékű autót is lefoglaltak.

Elfogásukat követően mind a hat személyt kihallgatták, a 44 éves nőt, valamint egy 34 és egy 30 éves férfit őrizetbe is vettek, majd kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrök kábítószer-kereskedelem miatt nyomoznak ellenük, egy fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

