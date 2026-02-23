Tizennyolc határsértőt kapcsoltak le hétvégén a rendőrök
2026. február 23. hétfő 07:44
Tizennyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hat jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében 12 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 27 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - február 9-től 15-ig - a feltartóztatottak száma 19 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében 16 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
