Szinte hihetetlen, huszonhárom fok is lehet csütörtökön!
2025. október 29. szerda 19:30
Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, így csütörtök délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli órák környékétől északnyugat felől vastagabb frontális felhőzet érkezik, ami már délutántól, késő délutántól szintén északnyugatról szakadozni, csökkenni kezd.
Csütörtökön elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat.
Ma többfelé lesz élénk a déli, délnyugati szél, ami estétől főként a Dunántúl északi, északnyugati részein megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
Csütörtök délelőtt is még többfelé fordulhatnak elő erős, néhol viharos lökések, majd délután veszít erejéből a nyugatira, északnyugatira forduló szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tizenhat éve ölt a pécsi egyetemi...
- Kigyulladt televízió okozott tüzet...
- Késő estig késéssel járnak a vonatok...
- Szinte hihetetlen, huszonhárom fok is...
- Egy baranyai város kerül a NAV...
- Ülésezik a kormány, nagy bejelentés...
- Brutális részletek derültek ki a...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon
- Fontos határidő közeleg, autósok...
- Ragadozókat telepítettek a népszerű...