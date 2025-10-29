Szinte hihetetlen, huszonhárom fok is lehet csütörtökön!

Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, így csütörtök délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli órák környékétől északnyugat felől vastagabb frontális felhőzet érkezik, ami már délutántól, késő délutántól szintén északnyugatról szakadozni, csökkenni kezd.

Csütörtökön elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat.

Ma többfelé lesz élénk a déli, délnyugati szél, ami estétől főként a Dunántúl északi, északnyugati részein megerősödik, néhol viharossá fokozódik.

Csütörtök délelőtt is még többfelé fordulhatnak elő erős, néhol viharos lökések, majd délután veszít erejéből a nyugatira, északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.