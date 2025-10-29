Késő estig késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon

2025. október 29. szerda 16:15

Késő estig késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon

Szerdán várhatóan késő estig a pécsi fővonalon 20-30, esetenként 30-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani, mert Godisa és Abaliget között - kábelvágás okozta - biztosítóberendezési hiba miatt csak lassabban közlekedhetnek a vonatok.

 

 

Bevezetett változások:

A Mecsek InterCityk megállnak Abaligeten is.

A Dombóvár - Pécs közötti személyvonatok csak Abaliget - Pécs között közlekednek, Dombóvár - Abaliget között pótlóbusszal utazhatnak.

Abaligetről a pótlóbusz érkezését követően, várhatóan 15-20 perces késéssel indulnak a vonatok Pécs felé.

A pótlóbuszok az alábbi megállókban állnak meg:
Dombóvár, autóbusz állomás
Kaposszekcső, Sásdi útelágazás (VOLÁN)
Vásárosdombó, Kisvaszari elágazás (VOLÁN)
Sásd vasútállomás
Mindszentgodisa, Godisa vasútállomás (VOLÁN)
Kishajmás, Petőfi utca (A vasúti megállóhely lépcsőjénél)
Abaliget vasútállomás (VOLÁN)

A Pécsről 4:35-kor Dombóvárra induló személyvonat (8059) Godisáig közlekedik, onnan pótlóbusszal utazhatnak tovább Dombóvár felé.

A Dombóvárról 6 órakor Pécsre induló személyvonat (8052) Godisától közlekedik, Dombóvár - Godisa között pótlóbusszal utazhatnak.

A fennakadás végéig az 1740-es és 5608-as Volán járatokon Dombóvár - Pécs, valamint az 5516 és 5702-es Volán járatokon Dombóvár - Sásd között a vonatjegyek is érvényesek.

Forrás: MÁV