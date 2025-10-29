Ragadozókat telepítettek a népszerű baranyai tóba

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége október 18-án 100 kg II. nyaras csukát telepített a Pécsi-tóba.

A több ponton kihelyezett csukák zömmel még nem érik el az alsó kifogható mérethatárt, amely az érvényben lévő helyi szabályozás szerint 50 cm!

Kérik a horgászokat, hogy a halakkal a szabályok betartása mellett kíméletesen bánjanak! A most kihelyezett mennyiség mellé a későbbiekben további csuka telepítés várható.