Élete fogytáig fegyházban marad a pécsi pereces gyilkosa

A Pécsi Törvényszék a kedden megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott ítéletével a vádlottat - mint erőszakos többszörös visszaesőt - különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Kötelezte a vádlottat közel 5.000.000 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a sértett - a pécsi perecesként ismert - férfi a felesége halála után egyedül élt pécsi társasházi lakásában.

Az általa korábban, látásból ismert vádlottat 2022. decemberében fogadta be lakóhelyére. A sértett engedélyével a vádlott barátnője is a lakásba költözött 2023. tavaszán. A lakók nyugalmát a vádlott barátnőjének beköltözéséig nem zavarták, azonban onnantól kezdve mindennapossá váltak a zajongások, továbbá a vádlott és barátnője rendszeres italozása miatt a randalírozások, amit a lépcsőház lakói folyamatosan észleltek.

A sértett pszichiátriai beteg volt, a kormányhivatal gyámügyi osztálya intézkedéseket tett a gondnoksági ügyében, de az eljárás a sértett haláláig nem zárult le.

2023. december 26. napján, illetőleg az azt megelőző egy-két napos időszakban a vádlott a lakásban a sértettet szinte folyamatos jelleggel bántalmazta, ököllel ütötte, lábbal több ízben megrúgta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd megfojtotta.

A sértettnek a bántalmazás során a fején, nyakán, mellkasán, hasán, bal és jobb felső és alsó végtagjain, háti felszínén összesen 84 sérülése keletkezett nagy erejű, tompa erőbehatásoktól (ütés, rúgás, megtaposás), nagyobb felületű eszközzel való bántalmazás és leforrázás következtében.

A sértett halálát fulladás okozta, amikor a vádlott két kézzel szorította meg a nyakát. A sértett sérülései az átlagosnál nagyobb szenvedéssel jártak.

Az elkövetés időpontjában a vádlott élettársa is a lakásban tartózkodott, aki észlelve a sértett halálát, telefonon, üzenetben jelezte ezt a lányának, majd este 18 óra 58 perckor értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök kopogására a vádlott és a nő nem nyitottak ajtót, ezért a rendőrség a bejárati ajtót betörve jutott be a lakásba, ahol a sértett holttestét, a vádlottat és élettársát megtalálták.

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője a vád tárgyává tett cselekmény eltérő minősítése és a büntetés enyhítése végett jelentettek be fellebbezést, így a bíróság határozata nem jogerős.