Egy mohácsi család lepte meg a szolgálatot teljesítő tűzoltókat karácsonykor

A közelmúltban megható, ugyanakkor felemelő látogatásban volt része a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának. Az ajtót nyitó ügyeletes tűzoltót egy házaspár és három gyermek lepte meg.



Karácsony délután ugyanis egy család érkezett a laktanyába, ahol a gyermekek jókívánságokkal köszöntötték a szolgálatban lévő tűzoltókat.

A látogatás hamar ünnepi hangulatot teremtett az állomány körében.

Nem sokkal később kiderült, hogy a családfő, Gábor korábban két alkalommal is segítséget kapott a mohácsi tűzoltóktól közúti baleset során.

Az édesapa, aki összesen tizenegy gyermek neveléséről gondoskodik - nyolc saját és három nevelt gyermekről -, ezzel a személyes látogatással kívánta megköszönni az akkori szakszerű és önzetlen segítségnyújtást.

A találkozó során a tűzoltók bemutatták a gépjárműfecskendőket is, amely nagy élményt jelentett a gyerekek számára.

A látogatás minden jelenlévőt emlékeztetett arra, hogy a beavatkozások során nyújtott segítség hosszú távon is értéket képvisel.

gyerekek és tűzoltók a szertárban