Egy mohácsi család lepte meg a szolgálatot teljesítő tűzoltókat karácsonykor
2025. december 29. hétfő 15:54
A közelmúltban megható, ugyanakkor felemelő látogatásban volt része a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának. Az ajtót nyitó ügyeletes tűzoltót egy házaspár és három gyermek lepte meg.
Karácsony délután ugyanis egy család érkezett a laktanyába, ahol a gyermekek jókívánságokkal köszöntötték a szolgálatban lévő tűzoltókat.
A látogatás hamar ünnepi hangulatot teremtett az állomány körében.
Nem sokkal később kiderült, hogy a családfő, Gábor korábban két alkalommal is segítséget kapott a mohácsi tűzoltóktól közúti baleset során.
Az édesapa, aki összesen tizenegy gyermek neveléséről gondoskodik - nyolc saját és három nevelt gyermekről -, ezzel a személyes látogatással kívánta megköszönni az akkori szakszerű és önzetlen segítségnyújtást.
A találkozó során a tűzoltók bemutatták a gépjárműfecskendőket is, amely nagy élményt jelentett a gyerekek számára.
A látogatás minden jelenlévőt emlékeztetett arra, hogy a beavatkozások során nyújtott segítség hosszú távon is értéket képvisel.
gyerekek és tűzoltók a szertárban
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Két új területi horgászjegyet...
- Három autó ütközött az 57-es főút...
- Egy mohácsi család lepte meg a...
- Nemzetközi sajtótájékoztatóval nyitja...
- Szilveszterkor átlagosan ötven tűz...
- Személyi változásokat rendelt el a...
- A kormány döntött a rezsivédelem...
- A füstölt juhbeles és a frankfurti...
- Az ítélet: halál - A pécsi taxist...
- Hat határsértőt tartóztattak fel...