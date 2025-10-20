Titkos szavazáson döntött a PTE Szenátusa, kit javasolnak az egyetem rektorának
2025. október 20. hétfő 15:28
Október 20-án, hétfő délután megtartotta rektorjelölt-választó szenátusi ülését a Pécsi Tudományegyetem (PTE). Az egyetemi szenátoroktól a legtöbb szavazatot titkos szavazás útján végül Fábián Adrián professzor kapta, így őt javasolja a PTE Szenátusa rektornak.
Mint ismert, a PTE-t fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján pályázatot hirdetett a Pécsi Tudományegyetem rektori pozíciójának betöltésére.
A megadott határidőig három pályázat érkezett be, amelyek közül mindhárom érvényesnek bizonyult.
Alfabetikus sorrendben Betlehem József, Fábián Adrián (képünkön) és Kellermayer Miklós nyújtotta be pályázatát.
A hétfő délután az egyetem Dr. Halasy Nagy József Aulájában tartott rektorjelölt-választó szenátusi ülésen végül a szenátorok a következő rangsort állították fel a szavazatok száma alapján: 1. Fábián Adrián 2. Betlehem József 3. Kellermayer Miklós
A fenntartó a Szenátus által felállított rangsort figyelembe véve tesz javaslatot az ágazati irányításért felelős miniszteren keresztül a köztársasági elnöknek a rektorjelölt személyére.
A leendő rektor 2026. július 1-től töltheti majd be a pozíciót, miután Miseta Attila jelenlegi rektor mandátuma lejár.
Forrás: PTE - Fotó: PTE/Csortos Szabolcs
